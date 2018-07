Google participa de novo projeto que permite uma visita virtual ao Palácio de Versailles, em 3D

Visualização do Salão dos Espelhos. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Uma parceria com o Google possibilitou criar uma visita virtual ao Palácio e o jardim de Versailles, em um tour 3D. Pela página Versailles 3D, o usuário pode navegar pelo local, direcionando a câmera e aproveitar para ajudar Luís XIV a “construir” todo o ambiente.

Aos moldes do World Wonders Project, também um projeto do Google Cultural Institute, o Versailles 3D pretende criar uma experiência diferente e realista, provocando no “visitante” a sensação de estar de fato no local. A diferença desta página, toda construída em HTML 5, é o toque do 3D.

No site, dá para conferir os bastidores de todo o processo de criação da maquete, ver algumas das obras presentes no Palácio e jogar o game “Shambles at Versailles“, também em HTML5.

