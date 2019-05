Dado Ruvic/Reuters Google proíbe na Play Store que apps vendam maconha

Embora o uso recreacional e médico de maconha seja legalizado em diversos Estados dos EUA, o Google proibiu apps que vendem e distribuem produtos relacionados à erva operem na Play Store, a loja de apps do Android. Os aplicativos ainda funcionam, mas as compras ou acertos para entrega de encomendas só poderão ser concluídos fora deles.

Em nota, o Google disse que, para obdecer as novas regras da Play Store, os desenvolvedores precisam mover o "carrinho de compras" para fora do ambiente do aplicativo. "Estamos em contato com muitos dos desenvolvedores e trabalhando para responder a questões técnicas e para ajudá-los a implementar as mudanças afetar o fluxo de consumidores".

Segundo o site Android Police, que identificou a mudança, a nova política estaria associada á tentativa de tornar a Play Store um ambiente mais apropriado para crianças. É um movimento parecido com o que a Apple faz desde 2015 - a App Store proíbe aplicativos que facilitam a venda de maconha, tabaco ou substâncias controladas ou que encorajam o consumo de tabaco, drogas ilícitas ou consumo excessivo de alcool.

A mudança também pode ser uma tentativa do Google de não processar pagamentos pela venda de maconha, o que ainda é ilegal pelas leis federais dos EUA.