Assistente do iPhone ganhou nota D; recurso do Google levou um B+

SÃO PAULO – A fim de comparar o buscador do Google o assistente virtual do iPhone, Siri, Gene Muster, analista de pesquisa da Piper Jaffray, elaborou um teste com 1.600 questões: 800 realizadas em ruas agitadas de Minneapolis e 800 num quarto silencioso.

O analista deu nota B+ para o Google; já o Siri, da Apple, ganhou um D.

De acordo com o experimento, o Google compreendeu todas as questões nos dois ambientes, sendo que respondeu 86% delas corretamente. Já o Siri entendeu 83% das perguntas nas ruas barulhentas, acertando 62% delas. No quarto silencioso, compreendeu 89% e deu a resposta certa para 68% das questões.

Em entrevista à CNN, Muster disse que, para se tornar uma alternativa viável de busca, o Siri deve se igualar ou ultrapassar o Google em precisão. Ele estima que o assistente do iPhone está mais do que dois anos atrás do Google nesse quesito, mas é otimista: “Com o lançamento do iOS 6, esperamos que o Siri melhore significativamente, reduzindo sua dependência no Google de 60% para 48%”.

Atualmente, o Siri obtém 60% de suas respostas do Google, 20% do Yelp, 14% do Wolfram Alpha, 4% do Yahoo e 2% da Wikipedia.