Baseado na lei de embargos e sanções dos EUA a Cuba, o Google bloqueou o acesso de cubanos ao serviço

A filha do presidente Raúl Castro protestou contra o caso. FOTO: Victor Caivano/AP

SÃO PAULO – Desde terça-feira, 19, residentes de Cuba estão impedidos de acessar o serviço de análise de páginas na internet, o Analytics. A página se tornou inacessível após uma atualização que tomou por base as leis de embargo à ilha, vigentes desde 1962.

—-

A razão apontada pelo Google está descrita nos Termos de Serviço do Google Analytics: “O Software é controlado pelo Regulamento de Exportações dos EUA e poderá não ser exportado para ou utilizado por pessoas individuais ou países embargados.”

Segundo o portal Cubadebate, cubanos que tentam acessar a página do serviço recebem uma mensagem que os direciona para o site do Tesouro americano, órgão responsável pelo cumprimento das sanções impostas ao país caribenho.

Segundo a agência France Presse, a filha do atual presidente cubano, Raúl Castro, a sexólogo Mariela Castro, comentou o bloqueio após participar de um tuitaço (manifestações em massa via Twitter) organizado por blogueiros que denunciavam “as sanções e provacações” pelos Estados Unidos.

“No reclamo de Cuba por seus direitos, se bloqueiam o Google, saberemos usar a solidariedade”, escreveu Mariela Castro, diretora do Centro Nacional de Educação Sexual, no Twitter.

O Analytics permite o usuário visualizar dados sobre seu sites, checando a quantidade de acessos e a origem de seus visitantes.