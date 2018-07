Aplicativo que transfere fotos do Orkut para o Facebook é desabilitado pela empresa dias depois de o Facebook tomar uma atitude semelhante

SÃO PAULO – O Google bloqueou o funcionamento do aplicativo MigraKut, que, desde março deste ano, já foi usado por cerca de 1 milhão de pessoas para transferir fotos do perfil do Orkut para o Facebook.

—-

Coincidência ou não, a decisão veio dias depois que o Facebook bloqueou o funcionamento da ferramenta Facebook Friend Exporter, que permitia exportar a lista de contatos do Facebook para o Gmail, e que já vinha estava sendo usada por usuários do Google Plus para recriar suas listas de contatos dentro da nova rede social.

O Google alegou que não permite a utilização de ferramentas automáticas para a retirada de conteúdo do site e disse que ainda mantém ferramentas online para que os usuários retirem seus dados de qualquer um dos sites da empresa.

Na ocasião do bloqueio pelo Facebook, o criador da ferramenta de extração de contatos da rede social criada por Mark Zuckerberg, Mohamed Mansour, protestou na sua página do Google Plus: “Isso é o que acontece quando sua extensão se torna famosa (…) Não se preocupem, estou produzindo uma nova versão. Estou extremamente chateado agora, porque isso prova que o Facebook domina todos dados dos usuários. Vocês não têm nada! Se fosse vocês, eu reclamaria sobre isso para os meios de comunicação novamente.”

Agora, quem reclama é o criador do Migrakut, o brasileiro Rafael Zanoni. Ele rebate o que diz o Google e afirma que a ferramenta não é automática, já que é preciso escolher manualmente as fotos a serem transferidas.

A despeito do que alegam ambos desenvolvedores, o que fica claro é que Google e Facebook já demonstram que não vão facilitar a vida de quem quiser transitar de uma rede social para outra.