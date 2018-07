Gerente global de relacionamento com desenvolvedores vem ao Brasil para encontro de dois dias

SÃO PAULO – “Temos três caras de relação com desenvolvedores no País, enquanto temos apenas um para todo o resto da América Latina”. A frase do executivo do Google exemplifica bem a importância que o Brasil tem para a empresa na área de desenvolvedores independentes de aplicativos.

O autor da frase é Michael Van Riper, gerente global do programa de relacionamento com desenvolvedores. Ele estará no Brasil nesta quinta e sexta-feira, 14 e 15, para um encontro com participantes locais dos grupos de desenvolvedores (GDGs) promovidos pela empresa. Riper conversou com o Link pelo telefone.

A assessoria do Google diz que existem mais de 3 mil desenvolvedores no País. Embora sejam aceitos projetos para todos os produtos, o campeão de audiência é o Android, seguido “de perto” pelo Chrome. “Desenvolvedores gostam de estar na vanguarda e a vanguarda nesse momento são as plataformas móveis,” explica Riper.

Uma das maiores críticas ao Android é que essa abertura a tantos desenvolvedores resultou num sistema vulnerável. Riper diz que Android não é sua área e que pode me encaminhar para a pessoa específica. Mas acrescenta, citando Mao Tse-Tung, que “sou mais do tipo ‘deixe que mil flores floresçam’. É claro que tem prós e contras. Mas trabalho como desenvolvedor há 30 anos e consigo me expressar muito mais numa plataforma Android do que no iPhone”.

Os GDGs, como explica o site do Google, podem ser definidos de forma bem ampla. Vão desde “algumas pessoas se reunindo para assistir nosso vídeo mais recente” até hackathons e reuniões com palestras. O Brasil conta com 10 GDGs, sendo que cinco estão em estágio de incubação (e mais um em Salvador a caminho).

As seções são sempre formadas de maneira “orgânica”, diz o Google. “Tipicamente, nossos encontros locais são criados por alguém da comunidade, que nos procura depois para fazer o evento”, diz Riper. Com o crescimento desse tipo de iniciativa, o Google passou a se envolver mais. “As pessoas já estavam criando comunidades. Não tínhamos como fazer eventos em todos os países que interessavam, então, começamos a cultivar líderes dessas comunidades.”

Dentro dessa política, a empresa promove “developer bootcamps” e ”startup weekends”, eventos relacionados e focados em, respectivamente, treinamento de desenvolvedores e criação de startups.

Toda essa atividade é especialmente útil para o Google caçar novos talentos. “É uma maneira de encontramos pessoas que são realmente boas no que fazem, estamos sempre procurando grandes engenheiros”, confirma Riper.

Riper explica que ele mesmo foi contratado a partir da comunidade de desenvolvedores. “Um dos caras que quero muito encontrar no Brasil, Renato Mangini, também era um organizador de GDGs. Uma piada nossa é que é difícil manter uma boa rede de organizadores porque estamos sempre contratando os melhores” , conta o executivo.

Perguntado sobre se já existem aplicativos para o Google Glass sendo desenvolvidos aqui, Riper diz que não é autorizado a falar sobre o assunto. A assessoria brasileira também não quis comentar.

