Google iniciou uma negociação para adquirir as patentes da InterDigital, de acordo com reportagem do ‘Wall Street Journal’

FOTO: BAZ RATNER/REUTERS

SÃO PAULO – Depois de perder o leilão de mais de 6 mil patentes da Nortel, o Google iniciou, agora, uma negociação com a InterDigital para adquirir um portifólio de patentes sobre tecnologias de telecomunicações.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 21, em uma reportagem do jornal Wall Street Journal citando pessoas próximas ao assunto, sem divulgar os seus nomes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A InterDigital desenvolve tecnologias de comunicação sem fio e detém cerca de 8,8 mil patentes de acordo com o TechCrunch, que ajudariam o Google a se proteger de ações judiciais contra o Android e fabricantes parceiros do buscador.

Recentemente, o Google perdeu o leilão da Nortel para um grupo de empresas liderado pela Apple, incluindo Microsoft, Research In Motion, Ericsson e EMC, que pagou US$ 4,5 bilhões (R$ 7,09 bilhões) pelas patentes. Apenas a Apple, pagou US$ 2,6 bilhões no leilão.

—-

Leia mais:

• No tapetão

• Google errou ao não dar importância a patentes

• A batalha por Java