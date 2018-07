A grande polêmica provocada pelo lançamento do Google Buzz reside na integração completa com o Gmail. Enquanto alguns usuários saúdam a iniciativa do Google em integrar seus serviços na mesma página, muitos reclamam que não querem mais conteúdo poluindo suas Caixas de Entrada. Vamos descobrir abaixo alguns métodos para tornar a integração do Gmail e Google Buzz com outros serviços ainda mais eficaz, ou até como eliminar qualquer traço do Buzz na sua conta de e-mail.

ELIMINANDO O BUZZ

Para excluir o Buzz do seu Gmail de vez, a melhor opção é a do rodapé da página: no final de sua Caixa de Entrada, depois de rolar por todas as mensagens, estão disponíveis com um simples clique as visualizações mais tradicionais do Gmail. Uma das oções é a de não exibir o Google Buzz, e no mesmo lugar você também pode desativar o chat ou usar uma versão anterior do Gmail.

Também dá para desativar o Buzz nas configurações do Gmail, e até eliminá-lo completamente de seu perfil:

ELIMINANDO AS MENSAGENS DO BUZZ DA CAIXA DE ENTRADA

Se vez ou outra algumas mensagens do Google Buzz acabam aparecendo na sua Caixa de Entrada, o ideal é criar um filtro para mensagens e refinar o controle do recebimento. Para criar um filtro, é só clicar na opção de mesmo nome, ao lado do campo de buscas do Gmail. O primeiro passo consiste em filtrar, no campo “Contém as palavras”, a expressão in:inbox label:Buzz.

O passo seguinte define o que deve ser feito com esse filtro – você pode optar por pular a Caixa de Entrada e arquivar diretamente, atribuindo às mensagens uma nova etiqueta, se necessário.

INTEGRANDO O TWITTER AO GMAIL

Se você acha que o Google Buzz ainda não integra suficientemente o Twitter ao seu Gmail, o macete é instalar um gadget do Twitter direto na Caixa de Entrada. Para isso, é preciso primeiro ativar a opção do Google Labs Adicionar qualquer gadget pelo URL, e depois inserir a URL do código-fonte do aplicativo.

Os gadgets do iGoogle (a home page personalizada do Google) são compatíveis com o Gmail, permitindo que você use, por exemplo, os aplicativos de Twitter e Facebook.

* Esse post contou com os tutoriais do Mashable e do All Top como referência