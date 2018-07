Segundo levantamento, projeto social do Google atingiu 20 milhões de visitantes em 21 dias; Brasil é o sexto país com mais usuários

SÃO PAULO – Um novo levantamento do crescimento do Google+ afirma que a rede social já atingiu uma audiência de 20 milhões de visitantes únicos em 21 dias desde o seu lançamento de testes, no dia 28 do mês passado. De acordo com números divulgados pela ComScore nesta sexta-feira, 22, entre 29 de junho e 19 de julho, o Google+ teve um rápido crescimento.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O Brasil é o sexto país com maior quantidade de usuários do Plus. São 621,6 mil de acordo com os dados, atrás da Alemanha (705,9 mil), do Canadá (858,6 mil), do Reino Unido (866,6 mil), da Índia (2,8 milhões) e dos Estados Unidos (5,3 milhões), em primeiro lugar.

O consultor da ComScore Andrew Lipsman afirmou em um post no blog da consultoria que o potencial de o Google+ se tornar uma nova ferramenta social de sucesso é muito alto. “É difícil imaginar quantos sites tiveram um crescimento tão grande em tão pouco tempo”, escreveu.

Baseado nos dados, o usuário Leon Håland publicou um gráfico comparando o crescimento do Google+ com o do Facebook e o do Twitter a pedido de Paul Allen, empreendedor dono do site Ancestry, que tem feito estimativas da audiência do Google+ desde que o site foi lançado.

—-

Leia mais:

• Radar Tecnológico: Brasil está entre os 10 países que mais usam o Google+

• Stream só para games

• Apple libera app do Google+

• Google+ quer ser você você online

• Personal Nerd – Mais do Plus

• 100 dias com ele

• +1 Tentativa