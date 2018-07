Google Chrome de grife

No mês passado o Google lançou a terceira versão do seu web browser, o Chrome. Assim como no Gmail ou no iGoogle, há uma infinidade de temas para decorá-lo. A novidade é que alguns deles, a partir de hoje, podem vir com assinaturas como a de Vivienne Westwood ou Dolce & Gabanna.

05/10/2009 | 19h12

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo