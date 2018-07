Uma das maiores críticas feitas ao Google Chrome desde seu lançamento é a dificuldade em personalizar o navegador. Usuários mais avançados esbarram na falta de opções de configuração e, até agora, na inexistência de extensões ou plugins.

Mas não mais. Desde ontem, 25, o blog oficial dos desenvolvedores do Google Chrome apresenta a nova galeria de extensões do navegador. Muitas delas serão familiares aos usuários do Firefox, como o StumbleUpon (para descobrir novos sites de acordo com seu gosto) e o AdBlock (para bloquear banners publicitários).

O processo de instalação também é simples: basta abrir a página da extensão desejada com o Google Chrome e clicar em instalar. As extensões exigem que você possua a versão mais recente do Chrome instalada no computador.

Acompanhe ao longo desta semana no Personal Nerd algumas dicas de extensões que podem facilitar a sua vida digital.