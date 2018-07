FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

WASHINGTON – O Google começou a classificar a qualidade do serviço das operadoras de internet nos EUA, através de um novo site, que mostra de quem é a culpa se a conexão estiver lenta durante o carregamento. O serviço marca o mais recente episódio da luta entre provedoras de banda larga e empresas de conteúdo sobre a responsabilidade por lentas velocidades de streaming.

“Há muitos fatores que influenciam a qualidade do streaming de vídeo, incluindo sua escolha do Provedor de Serviços de Internet (ISP, na sigla em inglês). Saiba como seu ISP performa e entenda suas opções”, diz o site.

O Google classifica as provedoras de serviços de Internet com base na velocidade em que as bilhões de horas de vídeos do YouTube assistidos todo mês são carregados em 30 dias, dividindo esses resultados por provedora e local para determinar a qualidade de desempenho que os espectadores obtêm em 90% do tempo, disse a empresa.

O site é destinado a informar os clientes que querem ver o vídeo em alta definição sobre a melhor forma de fazê-lo, afirmou Matt McLernon, porta-voz do YouTube. “Estamos basicamente apenas fornecendo informações, e não tentando dizer às pessoas para mudar seu comportamento ou fazer qualquer coisa diferente”, disse McLernon.

Os clientes podem comparar o desempenho de vários prestadores de serviços de Internet em sua localidade através do site. O Google não é a primeira empresa de conteúdo a enviar mensagens diretamente para os consumidores sobre seus prestadores de serviços de Internet. Em junho, o Netflix enviou mensagens aos clientes afirmando que a Verizon e outras provedoras de Internet eram culpadas pelas baixas velocidades.

/ REUTERS