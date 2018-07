App permite compartilhamento de conteúdo entre celulares e já foi baixado mais de 125 milhões de vezes

SÃO PAULO – O Google comprou o aplicativo Bump, que permite compartilhar conteúdo entre smartphones “esbarrando” um aparelho em outro. O anúncio foi feito pela startup responsável pelo Bump nesta segunda-feira, 16.

O anúncio foi feito pelo fundador e presidente da Bump Technologies, David Lieb. O valor do negócio não foi revelado, mas o site AllThingsD estima que ele tenha ficado entre US$ 30 milhões e US$ 60 milhões. “Estamos muito empolgados de nos juntarmos ao Google”, disse Lieb.

O aplicativo usa os sensores do celular e algoritmos na nuvem para conectar aparelhos e compartilhar material como fotos, contatos e músicas. A transferência de conteúdo pode ser feita entre celulares e tablets, mas também desses dispositivos móveis para PCs.

O Bump é o oitavo aplicativo gratuito mais baixado da história da App Store, loja dos aplicativos para iPhone e iPad. Ele já ultrapassou os 125 milhões de downloads.