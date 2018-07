Aplicativo ‘imprime’ realidade traduzida em tela de óculos ou smartphone. FOTO: Reprodução Aplicativo ‘imprime’ realidade traduzida em tela de óculos ou smartphone. FOTO: Reprodução

SÃO FRANCISCO – O Google adquiriu o aplicativo Word Lens, que permite ao usuário traduzir um texto impresso para vários idiomas, inclusive português, apenas voltando a câmera para ele, o que para os usuários do Google Glass significa poder traduzir um texto com o olhar, informou a empresa nesta sexta-feira.

Quest Visual, a companhia proprietária do Word Lens, anunciou hoje em comunicado em seu site que tanto a empresa como o aplicativo foram adquiridos pelo Google, e explicaram que sua equipe atual se unirá ao do Google Translate (o serviço de tradução do Google).

Embora o Word Lens também esteja disponível em aplicativo para sistemas operacionais iOS e Android, a função que lhe deu fama e que a levou a se destacar no setor das novas tecnologias é a que lhe permite ser instalada em dispositivos que se adaptam ao corpo humano, como os óculos inteligentes do Google.

A câmera dos óculos capta o texto escrito, mas em vez de mostrar a tradução para outro idioma na tela sem mais, a “imprime” sobre a realidade, ajustando a perspectiva, a cor e a fonte do texto original, de modo que o usuário tem a impressão de estar vendo o texto traduzido no papel.

Assim, alguém que use óculos inteligentes com Word Lens ativado verá a realidade que o cerca traduzida para o idioma que quiser.

“Ao nos unirmos à equipe do Google, poderemos incorporar a tecnologia de Quest Visual a Google Translate e às possibilidades de tradução do futuro”, indicaram desde Quest Visual.

A empresa, com sede em San Francisco (Califórnia), também informou que, como mostra demonstração de agradecimento a todos os que lhes ajudaram, oferecerão de forma gratuita a aplicação e todos os “pacotes” de tradução (que incluem as distintas línguas disponíveis) por um tempo limitado até que se integrem definitivamente à equipe do Google.

O Word Lens permite traduzir textos para inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, português e russo. O preço da aquisição de Quest Visual por parte do Google não foi revelado.

/EFE