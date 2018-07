O Google se acostumou a engolir empresas menores que, de alguma forma, têm negócios parecidos com os seus. As últimas startups compradas pela gigante foram a Aardvark, uma espécie de Yahoo Answers 2.0, e o Picnik, para edição de fotos na nuvem. Hoje foi a vez da Plink, uma companhia britânica que desenvolveu o aplicativo móvel Plink Art, para Android.

O programa, que conquistou 50 mil usuários em apenas um mês, ajuda a identificar obras artísticas a partir de uma foto feita com a câmera do celular. Além disso, ela facilita o compartilhamento de informações sobre quadros e tem até um botão para encomendar cópias. O passo-a-passo abaixo ajuda a entender melhor o processo:

Se você lembra ou já ouviu falar do Google Goggles, deve ter achado bem parecido. O software, apresentado no final do ano passado como uma das grandes promessas em gestação no Labs, reconhece uma imagem e faz uma busca baseada nos padrões dela. Por exemplo, capas de livros.

Pois é. Será exatamente esse o produto em que trabalharão os dois inventores do PlinkArt, Mark Cummings e James Philbin. O aplicativo criado por eles continuará disponível, mas deixará de ser atualizado.