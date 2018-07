SÃO PAULO – Google comprou a empresa de drone Titan Aerospace, mas não divulgou informações sobre o valor. A fabricante das aeronaves não-tripuladas movidas a energia solar, localizada no Estado do Novo Mexico (EUA), já foi sondada pelo Facebook, que teria feito uma oferta de US$ 60 milhões no início deste ano.

De acordo com notícia publicada pelo Wall Street Journal, por serem capazes de se manter em voo por até cinco anos sem descer a terra, os drones Titan ajudariam o Google com uma série de atividades, dentro de diversos projetos. Tirar fotos para abastecer as bases de dados do Google Earth e Maps seria uma delas. Outras seriam cooperações com o Project Loon, que pretende levar internet a diversas partes do mundo por meio de balões, e com uma outra aquisição do Google chamada Makani, que usa aeronaves para capturar energia gerada pelo vento.

Um porta-voz do Google disse ao WSJ que, apesar de ser um panorama ainda muito inicial, o uso de satélites atmosféricos (como os balões do Loon) poderia ajudar a levar “conexão a milhões de pessoas, e ajudar a resolver outros problemas como assistência emergencial após desastres; e prevenção a danos ambientes, como desmatamento”.

O Facebook anunciou no final de março o Internet.org, projeto feito em parceria com técnicos do MIT que pretende levar conexão à internet em áreas desprovidas de acesso por meio de drones.