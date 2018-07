O Google Games vem aí. Depois de comprar a Slide por US$ 228 milhões e investir em outras empresas de games sociais, o Google acaba de comprar por US$ 70 milhões a Jambool, startup de pagamentos online para games.

A notícia alimenta os rumores sobre uma nova rede social do Google.

A tal ‘inimiga do Facebook’ foi inicialmente chamada de Google Me. As novas aquisições, porém, parecem configurar mesmo o Google Games, plataforma que deverá concorrer com o Facebook na área de games sociais.