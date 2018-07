Rumores dizem que valor pago pelo recomendador de links foi de US$ 100 milhões

SÃO PAULO – O Google está comprando o Meebo. A empresa dona de uma rede social de compartilhamento de links anunciou nesta segunda-feira, 4, que ela e Google entraram em um acordo para a aquisição. “Nos divertimos muito até agora construindo o Meebo. Estamos muito empolgados para começar essa nova etapa da jornada.”

O Meebo começou em 2005 oferecendo um serviço de instant messaging (IM), como o Messenger, e de lá para cá recebeu investimentos e sofreu algumas mutações, tornando-se hoje uma companhia com foco no compartilhamento ou recomendação de links em um ambiente de rede social.

O All Things D havia adiantado essa história sugerindo que o preço de compra seria próximo a US$ 100 milhões. O valor oficial ainda não foi divulgado publicamente.

Veja vídeo que mostra o funcionamento do Meebo