Empresa compra mais de mil registros da IBM para facilitar desenvolvimento do Android

SÃO PAULO – Depois de gastar US$ 12,5 bilhões para adquirir a Motorola e todas as suas 17 mil patentes para celular, o Google decidiu comprar mais 1.023 registros de invenções da área móvel da IBM, garantindo caminho livre para o desenvolvimento do Android e de seus produtos.

—-

O negócio foi fechado nesta quinta-feira, 15, mas o Google não revelou quanto pagou. A medida busca atenuar a guerra legal com empresas rivais nos mercados de tablets e smartphones, como Microsoft e Apple, que frequentemente usam as patentes para se atacarem mutuamente nos tribunais.

A briga é séria, envolvendo muito dinheiro e também a sobrevivência de alguns produtos no mercado. Baseada em patentes, a Apple está tentando - e, por enquanto, conseguindo – bloquear a venda do tablet Galaxy Tab, da Samsung, de quase todo o mercado europeu. Na Alemanha, a venda ainda está suspensa, enquanto a empresa tenta barrar o concorrente também na Inglaterra.

O Google já vem se incomodando com a questão há tempos, principalmente desde que perdeu as patentes da falida Nortel em um leilão, em agosto. Na ocasião, o diretor jurídico do Google David Drummond, acusou empresas como Apple, Microsoft e Orange de “organizarem uma campanha hostil” de aquisição de registros para impedir o crescimento do sistema operacional Android, criado pelo Google para equipar smartphones e tablets.