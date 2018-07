O The Dealmap agrega ofertas de outros sites em um mapa; detalhes da aquisição não foram divulgados

SÃO FRANCISCO – O Google comprou o agregador de compras coletivas The Dealmap, expandindo sua atuação para o mercado potencialmente lucrativo de ofertas localizadas atualmente dominado por empresas como Groupon e LivingSocial.

Os detalhes da aquisição não foram divulgados. O Google, que recentemente fez sua primeira incursão nesta categoria de comércio eletrônico com o Google Offers e pretede criar um novo método de pagamentos via celular, disse estar “impressionado com o que a equipe do The Dealmap realizou”.

“O Google oferece a plataforma ideal para nos ajudar a acelerar nosso crescimento e cumprir a nossa missão”, disse o The Dealmap em seu blog. “Juntar-se ao Google vai nos ajudar a inovar em áreas novas e inexploradas do comércio.”

O setor de compras coletivas teve enorme crescimento nos últimos anos. Existem mais de 400 fornecedores e os sites devem gerar uma receita anual de US$ 6,1 bilhões em 2015, de acordo com estimativas da consultoria BIA/Kelsey, que acompanha o setor de publicidade

O Groupon é a maior empresa de compras coletivas, seguido do LivingSocial. Mas rivais maiores, e com mais recursos, entraram neste mercado recentemente.

O Google, que tentou comprar o Groupon em 2010, inaugurou neste ano seus negócios de ofertas direcionadas com o Google Offfers.

O The Dealmap, lançado em maio de 2010, reúne ofertas de diversos sites de compras coletivas. Ele tem agora mais de dois milhões de usuários e seu aplicativo para iPhone e Android foi baixado mais de um milhão de vezes.

O The Dealmap disse nesta segunda-feira, 1º, que seus principais produtos e serviços vão continuar no ar “por enquanto”.

Ofertas locais e diárias, os aplicativos e os e-mails diários ainda estão disponíveis no site do The Dealmap, explicou a empresa.

“À medida que estivermos prontos para compartilhar mais informações sobre a integração e os planos de transição, vamos manter nossos parceiros e consumidores informados”, acrescentou o The Dealmap.

