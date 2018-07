FOTO: EFE FOTO: EFE

BANGALORE – O Google anunciou na sexta-feira, 15, a compra da startup JetPac, responsável por uma série de aplicativos de viagens, sem dar mais detalhes sobre a transação. “Estaremos removendo os aplicativos da JetPac nos próximos dias, e o suporte a eles vai ser encerrado em 15 de setembro”, dizia um texto na página principal do JetPac.

Baseada em São Francisco e criada em 2012, a startup criou aplicativos mobile que usavam imagens de diversas redes sociais para criar guias de cidades, que permitem a seus usuários “encontrar bares onde as mulheres vão, as melhores vistas ou onde estão as pessoas descoladas em mais de 6 mil cidades do mundo”, diz a JetPac em seu próprio site.

