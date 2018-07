Sundar Pichai, VP do Google, no Mobile World Congress. FOTO: REUTERS/Albert Gea Sundar Pichai, VP do Google, no Mobile World Congress. FOTO: REUTERS/Albert Gea

SÃO PAULO – Confirmando um rumor divulgado em janeiro, o Google declarou que formará sua própria operadora de telefonia celular. A informação foi dada pelo vice-presidente e chefe de Android, Sundar Pichai, durante a Mobile World Congress (MWC), em Barcelona.

Em evento do Google na feira, Pichai foi entrevistado no palco pelo jornalista Brad Stone (autor de A Loja de Tudo, sobre a história de Jeff Bezos e a Amazon). Quando perguntado sobre os planos do Google sobre lançar sua própria MVNO (operadora móvel com rede virtual, que comercializa o serviço, mas aluga a infraestrutura de outra operadora), o executivo respondeu que a empreitada está a caminho.

Pichai falou pouco sobre o projeto mas deu a entender que ele deve seguir a filosofia do Nexus, a linha de smartphones do Google que não se preocupa em ser líder de mercado, mas apontar tendências futuras e tentar influenciar o mercado como um todo. “É pequeno comparado ao resto da indústria, mas é de ponta”. E prosseguiu: “Estamos no estágio onde precisamos pensar em hardware, software e conectividade juntos. Em especial, com coisas como relógios”.

De acordo com Pichai, a operadora MVNO será um negócio de escala reduzida em comparação com o resto do setor e que “trabalhará com parceiros existentes”. Sobre perspectiva de data de lançamento, Pichai disse apenas que “algumas de nossas ideias se realizarão nos próximos meses”.

Perguntado se as operadoras norte-americanas Verizon e AT&T “não vão ter um problema com isso?”, Pichai afirmou que “falamos com eles , estaremos trabalhando com parceiros para fazer o que estamos fazendo. Operadores nos EUA são o que move a maior parte dos nossos telefones Android e esse é o modelo que realmente funciona para nós”.

Sobre as possíveis inovações que a operadora do Google poderia apresentar, o executivo deu apenas um exemplo: a reconexão automática de ligações que caem.

O serviço de telefonia do Google estaria disponível apenas nos EUA, de acordo com rumores previamente publicados sobre os planos da empresa.

Em janeiro, o site The Information publicou que a gigante de buscas entrou em contato com outras operadoras de celular americanas para viabilizar a expansão do sua rede de fibra ótica, presente em algumas cidades dos Estados Unidos. A empresa estaria negociando a compra de redes de voz e dados das operadoras norte-americanas T-Mobile e Sprint.

Operadoras virtuais não possuem infraestrutura de rede própria e alugam estruturas de outras empresas para oferecer seus pacotes.

Segundo fontes próximas à empresa citadas pelo site à época, o Google pretende vender seus planos de voz e dados através de uma loja online, provavelmente a Play Store, que hoje vende aplicativos, filmes e músicas para os usuários do sistema operacional Android.

Pagamentos

Em seguida, Pichai falou sobre o Android Pay, plataforma para pagamentos feitos com celulares do sistema operacional da empresa. Segundo ele, a tecnologia chega sob a forma de uma API (interface de programação de aplicativos) aberta a qualquer desenvolvedor. “Pagamentos móveis crescerão muito este ano. Faz sentido, seu telefone está sempre com você”, pontuou.

A nova plataformaserá compatível com o Google Wallet, carteira virtual lançada pela empresa no mercado norte-americano em 2011 e que serve para armazenar dados de cartões de crédito e débito. O Android Pay se utilizará de tecnologia NFC para que pagamentos possam ser feitos apenas aproximando o smartphone de um terminal de pagamento.

Questionado se o novo sistema de pagamentos entaria em conflito com o anunciado no fim de semana pela Samsung (que usa sistema Android em seus smartphones), Pichai disse que “eles não competem necessariamente”.