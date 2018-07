O Google lançou um serviço que permite à população do Egito enviar mensagens ao Twitter por meio de uma ligação telefônica, enquanto o acesso à Internet continua bloqueado naquele país, que enfrenta intensos e violentos protestos pela derrubada do presidente Hosni Mubarak.

“Como muita gente, estamos acompanhando com atenção as notícias que surgem no Egito e pensando no que podemos fazer para ajudar as pessoas envolvidas,” afirmava um post no blog oficial do Google na noite de segunda-feira, 31.

O serviço, que o Google disse ter sido desenvolvido em cooperação com engenheiros do Twitter, permite que pessoas liguem para um número de telefone e deixem uma mensagem de voz, que é convertida automaticamente em arquivo de som encaminhado ao Twitter com o tag #egypt, informou a empresa de buscas.

A conta @speak2tweet, criada pelo Google, publica tweets enviados pelo telefone fixo, único meio de comunicação no Egito. FOTO: REPRODUÇÃO

O Google afirmou no post, intitulado, “o trabalho que realizamos no final de semana para (com sorte) ajudar mais egípcios a se fazerem ouvir”, que não é necessária conexão à internet para utilização do serviço.

O texto mencionava três números de telefone que poderiam ser usados para tais mensagens.

Sites de redes sociais como Twitter e Facebook vêm sendo utilizados como ferramentas de comunicação para os manifestantes do Egito, que saíram às ruas em protesto contra o governo de Hosni Mubarak, no poder há 30 anos.

O acesso à internet está bloqueado em todo o país e os serviços de mensagens de texto via celular foram desativados.

Uma fonte próxima ao assunto disse que o Google não estava tomando partido na crise egípcia, mas defendendo o acesso à informação, como já fez com outros serviços, como o YouTube.

O YouTube está transmitindo em tempo real a cobertura da TV Al Jazeera no Egito.

Dezenas de mensagens de voz ao Twitter estavam disponíveis no site na segunda-feira, deixadas por pessoas que se identificavam como egípcias e relatavam a situação em diversas partes do país.

“O governo está espalhando boatos de medo, saques e violência,” dizia uma das mensagens, em inglês. “Os únicos casos de roubo e assalto são os realizados pela polícia.”

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)