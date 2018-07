REPRODUÇÃO

No clássico debate entre donos de celulares com iOS e Android, ao menos uma questão é consenso: é bem mais fácil escolher um celular da Apple do que um com o sistema do Google.

A razão é óbvia: a indecisão no primeiro caso recai apenas sobre as diferentes gerações do iPhone (as opções dificilmente passam de três edições), já as opções de Android são intermináveis. Só entre fabricantes, a lista vai de LG, Motorola, Samsung, HTC, Huawei a Sony, que contam com uma infinidade de modelos cada uma.

Como saber então qual é o modelo que mais se aproxima daquilo que o consumidor precisa? A versão americana do site do Android lançou uma página desenhada especialmente para economizar o tempo dos indecisos (e dos completamente perdidos também).

Ao dar início (apertando Get Started), o usuário é levado a uma tela com opções do que espera fazer com seu celular, como tirar fotos (que abre uma nova janela perguntando a regularidade que tira fotos), ou ainda ouvir música, usar redes sociais, jogar, assistir a vídeos, usar durante exercícios, etc.

Após completo ao menos três dos itens, seu “perfil” está pronto. É só clicar em “Show me phones” (mostre-me os celulares), escolher a operadora (ou não) e uma lista de aparelhos sugeridos surge na tela.

Buscando por exemplo por celulares que tirem fotos de qualidade, bons para games com exigência gráfica razoável, ver vídeos regularmente e ouvir música de serviços de streaming, a página sugeriu seis modelos, sendo que apenas dois eram de uma mesma fabricante. Dessa lista, ainda é possível filtrar os dispositivos por tamanho da tela, preço, ou ainda data de lançamento.

O serviço relaciona apenas modelos disponíveis nos Estados Unidos, mas para quem está perdido por aqui, já serve como um farol, não? Só não espere iPhones nem Lumias pipocando na sua tela – se tiver interesse em aparelhos dos rivais, é bom explorar outras fontes. Dá para acessar o site do Google clicando aqui.