SÃO PAULO – Você deve estar acostumado a fazer login em sites ou aplicativos usando sua conta do Facebook ou do Twitter. Agora, vai ter mais uma opção: nesta terça-feira, 26, o Google anunciou o “Google+ sign-in”, uma ferramenta que permite que o usuário faça login em um site por meio do Google Plus, rede social da empresa. Para o lançamento, o gigante de buscas anunciou uma parceria com dez empresas que vão oferecer o novo login social.

Atualmente, já é possível ao usuário se conectar a um site ou serviço com sua conta Google. No entanto, segundo a empresa, o login do Plus vai ser diferente, oferecendo mais ferramentas e mais interação, embora a opção antiga não vá ser desativada.

Com o Google+ sing-in, os usuários vão poder, ao se conectar em um site na internet ou utilizar um aplicativo em seu smartphone, carregar todo o seu perfil e contatos da rede social, evitando o tradicional processo de criação de usuário, com dados e senhas – uma ferramenta que o Facebook já oferece faz tempo. O usuário também pode habilitar a opção de verificação em duas etapas para autenticar sua conta.

Ao utilizar a ferramenta, você pode analisar e configurar a lista de permissões do Google sobre determinada aplicação, que determinará a que tipo de informação o serviço terá acesso, como os dados de sua conta e sua rede de amigos. Você pode também escolher se seu e-mail vai ser visto e se os amigos de seus círculos podem ver que você está utilizando aquele aplicativo.

Um clique. Uma novidade do login com o Google Plus é a interação entre a experiência móvel e no desktop. Segundo o Google, quando um usuário de celular ou tablet Android utilizar a ferramenta de login pelo navegador, o aplicativo vai aparecer para download no dispositivo e vai poder ser baixado com apenas um clique.

Isso pode ser bom para desenvolvedores, pois estimula a adoção de uma aplicação em múltiplas plataformas, mas pode incomodar usuário que gostam de ter serviços diferentes em plataformas distintas.

De acordo com a empresa, a ferramenta possibilita que os usuários configurem que tipo de atualização (como músicas ouvidas, quilômetros corridos ou pontuação) vai ser publicada em seu perfil e com quem vai ser compartilhada, assim como ocorre na própria rede social Google Plus — e também no Facebook.

Post interativos. O Google afirmou ainda que, entre as publicações de ações de um aplicativo com o login social, haverá “posts interativos” – com apenas um clique, será possível comprar, ouvir, ver e avaliar um vídeo, uma música, um serviço, entre outros.

Lançamento. Por ora, dez empresas firmaram parcerias para oferecer o novo login social: Banjo, Beautylish, Fancy, Fitbit, Flixster, The Guardian, OpenTable, Shazam, TuneIn Radio e USA Today.

O Google afirmou que a ferramenta será lançada globalmente nos próximos dias. Estará disponível para iOS, Android e serviços da web. A empresa declarou que o login pela conta Google não será desativado, mas que incentivará desenvolvedores a utilizar a novidade com o Plus (mais informações aqui).

A rede social do Google, com menos de dois anos, tem cerca de 350 milhões de usuários — e é a segunda maior rede social do mundo. Em 2012, o Plus cresceu 27%, ultrapassou o Twitter e agora só fica atrás do Facebook.

