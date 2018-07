Google responde às acusações de que rastrearia usuários do IE criticando política da Microsoft; Facebook também é contrário

SÃO PAULO – O Google respondeu as acusações da Microsoft de que estaria ignorando as configurações de privacidade dos usuários do Internet Explorer e rastreando seus hábitos de navegação por meio de cookies. Segundo a Microsoft, o Google manipulava as restrições padrões de privacidade para “contornar as preferências dos usuários em relação ao uso de cookies”, assim como admitiu fazer com do Safari, browser da Apple.

Em nota, o Google refutou as acusações, argumentando que a tecnologia P3P de cookies da Microsoft é “altamente não operacional” e que é fato conhecido que, atualmente, não é possível se adequar às suas requisições e manter um site operacionalmente moderno para o usuário.

A empresa ainda colocou o Facebook e a Amazon na briga ao afirmar que eles também usam práticas similares para contornar o protocolo P3P. Tanto o Google (em nota) quanto o Facebook (em seus termos de uso) dizem que a tecnologia P3P não suporta bem seus sites.

O Google cita, ainda, uma pesquisa de 2010 que afirma que mais de 11 mil sites não usam políticas P3P válidas e diz que sempre foi aberto em relação à sua política de uso de cookies.

Diz o Google: “A Microsoft omitiu uma importante informação em seu blog hoje. A Microsoft usa um protocolo ‘autodeclarado’ (conhecido como P3P) que data de 2002, sob o qual a empresa pede para que os sites apresentem suas políticas de privacidade de uma forma possível de ser lida por uma máquina. É fato conhecido — incluindo pela Microsoft — que é impraticável obedecer essa requisição e ao mesmo tempo manter um site com funcionalidade de web moderna. Somos abertos sobre nossa política, assim como vários outros sites. Hoje, a política da Microsoft é altamente não operacional”.

