Empresa minimiza preocupação de congressistas dos EUA com a unificação das políticas de privacidade

WASHINGTON – O Google minimizou as preocupações de parlamentares dos EUA sobre as mudanças programadas nas políticas de privacidade. Em um post publicado em seu blog nesta terça-feira, 31, a empresa afirmou que não vai impedir que os usuários tenham controle sobre como os dados são coletados e usados.

Novas regras do Google vão permitir que informações coletadas em um serviço do Google possam ser usadas em anúncios direcionados em outro serviço. FOTO: Truth Leem/REUTERS

O Google, cujos serviços incluem o buscador, o Gmail, o YouTube e o Google+, anunciou na semana passada uma unificação de 60 das suas políticas de privacidade.

A nova política começa a valer no dia 1º de março e a partir da data todos os produtos do Google serão tratados como um único banco de dados que a empresa pode usar para aprimorar seu serviço de publicidade direcionada.

Ao consolidar as políticas de privacidade de diversos produtos específicos em uma só, “nós estamos explicando nosso compromisso com a privacidade dos usuários de todos esses produtos usando 85% menos palavras”, escreveu Pablo Chabez, diretor de política pública do Google no blog da empresa.

Em uma carta enviada ao Google na quinta-feira, um grupo bipartidário de oito parlamentares dos Estados Unidos questionou se a nova política permitiria aos usuários de internet optar por sair dos sistemas de compartilhamento de dados e se mostrou preocupado sobre a segurança dos dados dos consumidores.

Em uma carta com data de segunda-feira, Chavez respondeu diretamente às preocupações dos parlamentares, ressaltando que “a nova política de privacidade não nos permite coletar qualquer tipo de informação nova ou adicional sobre os usuários”.

A empresa defendeu sua decisão de consolidar as políticas, dizendo que vai criar uma experiência melhor para os usuários, e acrescentou que a maioria das suas políticas específicas já permitia que os dados fossem cruzados através dos diferentes serviços do Google quando os usuários se logavam com uma das contas da empresa.

Mas as variadas políticas não permitiam o Google a, por exemplo, recomendar vídeos de culinária quando um usuário entrasse no YouTube depois de procurar receitas no serviço de buscas, afirma a carta.

“Queremos mudar para criar uma experiência mais simples e intuitiva do Google — compartilhar com cada usuário mais informação à medida que ele utilize vários serviços do Google”, disse Chavez na carta.

A carta também afirma que os produtos do Google ainda podem ser usados sem a exigência de uma conta do Google. As ferramentas de privacidade do Google continuam operando sobre uma política consolidada, permitindo aos usuários editar informações armazenadas nas suas contas, mudar as configurações de anúncios personalizados e controlar como seus dados são coletados e usados.

A resposta do Google foi endereçada aos representantes do partido Republicano Cliff Stearns, Joe Barton e Marsha Blackburn, e aos representantes Democratas Edward Markey, Henry Waxman, Dianne DeGette, G.K. Butterfield e Jackie Speier — os oito parlamentares que se mostraram preocupados que a unificação das políticas de dados poderia dificultar que os usuários protegessem seus dados.

Depois do polêmico lançamento do Google Buzz — já fora do ar –, o Google e a Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos EUA chegaram a um acordo em março de 2011 que exige o consentimento dos usuários se o Google coleta informações usando uma única política de privacidade, mas também fala em mudanças nessa política.

Em uma carta separada ao presidente do FTC, Jon Leibowitz, na sexta-feira, Markey e Barton pediam a abertura de uma investigação se as mudanças são uma violação do acordo feito com o FTC.

A agência reguladora já investiga se a empresa manipula os resultados de busca para favorecer seus próprios produtos, entre outros problemas.

