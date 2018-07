O Google se juntou ao concurso canadense Pwn2Own para premiar o hacker que conseguir invadir mais rapidamente o navegador da empresa, o Google Chrome. O vencedor ganha prêmio em dinheiro de US$ 20 mil, além de levar para casa a máquina hackeada.

O prêmio é o maior já oferecido pelo concurso, onde os competidores também terão a chance de hackear outros navegadores — como o Firefox, o Safari e o Internet Explorer. Nesses casos, no entanto, o prêmio cai para US$ 15 mil. Todos os sistemas operacionais utilizados são 64-bit, e o evento ainda conta com categoria para hacks de smartphones.

O Pwn2Own acontece anualmente no Canadá e tem patrocínio da Tipping Point — que é quem define as regras da competição, já anunciadas.

O Google ampliou a oferta do prêmio com a intenção de testar os limites de sua tecnologia “sandbox” (“caixa de areia”), onde os processos mais importantes do sistema sao mantidos isolados do código acessível.

O Pwn2Own acontece durante a CanSecWest, conferência que começa no dia 9 de março em Vancouver, Canadá.