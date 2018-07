FOTO: REPRODUÇÃO FOTO: REPRODUÇÃO

O Google resolveu desativar a ferramenta Map Maker, que permitia aos usuários realizarem alterações e atualizações no Google Maps, sistema de localização geográfica da companhia. A decisão ocorre após dois incidentes envolvendo o serviço: a inserção do Edward Snowden na Casa Branca e o desenho de um Android urinando no logotipo da Apple.

Após o último ocorrido, a empresa divulgou uma nota no Washington Post, na qual se desculpava publicamente. “Pedimos desculpas pelo conteúdo inapropriado publicado por algum usuário; estamos trabalhando para removê-lo o mais rápido possível.”

Os esforços para descobrir a identidade da pessoa que realizou a “brincadeira” e as melhorias no sistema de segurança da ferramenta, porém, não foram o suficiente. A partir de hoje, ao entrar no site do serviço, uma mensagem avisa que ele será desativado temporariamente. ”O Map Maker vai estar temporariamente indisponível para edição a partir do dia 12 de maio de 2015. Nós pedimos desculpas pelo que esta interrupção pode causar em seus projetos de mapeamento. Por favor, fique com a gente e planeje suas atividades adequadamente”, diz o informe.

O Google não informou quando o serviço voltará a ficar disponível para o público.