SÃO PAULO – O Google “desconvidou” alguns dos 8 mil selecionados para testar seus óculos inteligentes. Aparentemente, a empresa não gostou de algumas piadinhas que circularam no Twitter com a hashtag #ifIhadaglass, lançada pela empresa no concurso que escolheu os felizardos.

Para se tornar um dos primeiros usuários a testar o Google Glass, os candidatos tinham que ser maiores de 18 anos, residir nos EUA, e justificar em um texto de até 50 palavras, 5 fotos ou vídeo de 15 segundos o que fariam com o produto.

A hashtag virou piada nas redes sociais e, aparentemente, o Google não gostou nada das brincadeiras, especialmente ao descobrir que algumas foram feitas justamente por alguns dos selecionados no concurso.

Na quarta-feira, 27, a empresa anunciou no Google+ que “algumas inscrições que não obedeciam os termos do Google acabaram sendo aprovadas e, por isso, elas serão desqualificadas”.

Não se sabe exatamente quantas pessoas tiveram seus convites cancelados, mas uma busca no Twitter pela hashtag mostra algumas das respostas que provavelmente desagradaram a empresa. Um usuário no Twitter, por exemplo, respondeu à pergunta da seguinte forma: #IfIHadGlass, I’d throw it at your face (#SeeutivesseoGlass, jogaria na sua cara, em português).

Segundo o Google, os escolhidos para testar os óculos receberão seu convite “nos próximos dias”. Eles terão que cumprir outras duas etapas antes de colocar a mão no produto: pagar US$ 1.500 (mais impostos) e comparecer a um evento em Nova York, São Francisco ou Los Angeles.

