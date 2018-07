O Google anunciou nesta sexta-feira, 20, que deixará de atualizar o seu serviço Google News Archives, um projeto de digitalização de jornais antigos do mundo todo. Lançada em 2008, a ferramenta disponibilizava milhares de páginas de notícias nos moldes em que elas apareceram originalmente, na versão impressa, com título, diagramação e publicidade da época. O enorme acervo continua no ar.

Uma das possíveis razões para o fim do projeto é a recente estratégia do Google, em parceria com editoras de revistas e jornais, de vender assinaturas digitais por meio do aplicativo One Pass.

“Trabalhamos em estreita colaboração com os parceiros de jornais em uma série de iniciativas, e como parte do programa de digitalização do Google News Archives nós colaboramos para tornar os jornais antigos acessíveis e pesquisáveis online”, respondeu um porta-voz do Google ao site Search Engine Land.

“Os usuários podem continuar a procurar os jornais digitalizados, mas não planejamos introduzir mais recursos ou funcionalidades no Google News Archives e não estamos mais aceitando novos microfilmes ou arquivos digitais para processamento”.