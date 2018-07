O Nexus One foi a tentativa do Google de se lançar no mercado de aparelhos de celular. Mas as vendas do smartphone não decolaram e a empresa anunciou na sexta-feira, 16 que não irá mais vendê-lo por meio de seu site. O Nexus One continuará sendo vendido por empresas parceiras do Google na Europa e em alguns países da Ásia.

O anúncio veio por meio de um post do Google em seu blog oficial. Nele, as empresa afirma que recebeu seu último carregamento de Nexus One e que depois que este lote for vendido, não reabastecerá seus estoques.

O Google já havia fechado a loja do Nexus One na internet duas semanas atrás. Agora essa parece ser a última pá de cal nessa primeira tentativa do gigante da web em entrar no mundo do hardware.