Após 100 milhões de retiradas de conteúdo, gravadoras querem implementar plano de cinco partes para estimular consumo legal de música

SÃO PAULO – Nesta semana, a RIAA (Associação Americana da Indústria Fonográfica, em tradução literal) enviou ao Google o pedido de nº 100.000.000 de retirada de conteúdo por direitos autorais de seus servidores.

Junto com o pedido, a organização mandou à gigante de buscas um programa com cinco pontos para combater sites que auxiliam a piratear música.

“Deve haver um método melhor do que o utilizado hoje nas buscas para mostrar jeitos legais de se consumir música no lugar dos ilegais”, disse Cary Sherman, representante da organização.

As cinco sugestões incluem “reduzir o poder de ser encontrado dos sites com grandes pedidos de remoção de conteúdo”; “ter certeza de que a retirada de conteúdo faz sentido – e que esse conteúdo não volte à internet dois segundos depois”; “educar usuários com ícones de conteúdo legal”; “parar de levar usuários à sites ilegais através do comando de autocompletar” e “dar força à repressão online dos sites piratas”.

Em uma pesquisa feita pela própria RIAA, 98% das pesquisas ligadas a música no Google direcionam os usuários para um link pirata na primeira página dos resultados da busca.