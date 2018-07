A empresa dona do buscador mais popular do mundo conquistou o direito de se defender de processo coletivo de copyright

O Google conquistou o direito de recorrer contra o status coletivo de um processo envolvendo milhares de autores, que estão levando aos tribunais a ferramenta de busca por conta de seu plano ambicioso de criar a maior biblioteca de livros digitais do mundo.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

Num breve documento, o Segundo Tribunal de Recursos em Nova York concedeu ao Google permissão de desafiar uma decisão de 31 de maio do juiz Denny Chin que permite que autores processem a companhia em grupo, em vez de individualmente.

Bilhões de dólares estão em jogo no processo, que está ativo há sete anos. O Google já digitalizou mais de 20 milhões de livros, e a Authors Guild, um grupo que representa autores, afirmou que o Google deveria pagar US$ 750 por cada livro copiado.

Não está claro quando o Tribunal analisará o recurso. Remover o status coletivo pode dificultar que autores recebam um grande prêmio contra o Google, por meio de julgamento ou de uma resolução.

Chin havia dito que seria injusto forçar os membros da Authors Guild a processar a companhia individualmente, o que provavelmente resultaria em resultados distintos e custos legais muito elevados, “dada a natureza extensa e indiscriminada das cópias ilegais do Google”.

Mas o Google respondeu em um documento jurídico que muitos dos membros do processo, talvez até sua maioria, beneficiaram-se economicamente, e que determinações caso a caso são necessárias para decidir se a empresa está fazendo “uso justo” das obras dos queixosos.

/REUTERS