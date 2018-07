Buscador quer incluir informações do Google+ para relançar serviço de buscas em redes sociais

SÃO PAULO – A busca em tempo real do Google que agregava informações postadas no Twitter, no Facebook e em outras redes sociais deve voltar em breve, depois de ter sido cancela no começo de julho. A nova versão do serviço também deve contar com publicações do Google+ adicionadas às pesquisas.

Chamado de Realtime Search, o serviço dava preferência a informações vindas de redes sociais e de outros serviços sociais atualizados em tempo real. Quando um assunto ganhava destaque – o terremoto do Japão, por exemplo – as publicações feitas nessas redes ocupavam os primeiros resultados da busca. A ideia, segundo o Google, era tornar as pesquisas mais quentes e relevantes, conectadas com o desenvolvimento dos grandes assuntos mundiais.

O projeto entrou no ar em agosto de 2010 e foi desativado no mês passado, depois que a empresa não conseguiu renovar o contrato com o Twitter, maior provedor de informações relevantes para serviço.

Nesta quinta-feira, 4, Amit Singhal, engenheiro de software que participa do Projeto de Parceira do Google e atua como supervisor do algoritmo de rankeamento dos resultados em tempo real, disse que a empresa está “trabalhando ativamente” no retorno da Realtime Search.

Segundo o site Mashable, Singhal também afirmou que o Google está tentando incluir informações do Google+ e de outras fontes sociais nas buscas em tempo real para não ela não mais depender do Twitter. Questionado por que o feed de notícias do Plus ainda não possui seu próprio mecanismo de busca, uma das funções mais pedidas pelos usuários da rede social, o engenheiro afirmou que também estão trabalhando nisso.