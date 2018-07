O CEO do Google, Eric Schmidt. FOTO: THOMAS PETER/REUTERS

O Google vai conceder um reajuste de 10 por cento no pagamento de seus funcionários no início do próximo ano, segundo o site Silicon Alley Insider.

O presidente-executivo da companhia, Eric Schmidt, informou os mais de 23 mil funcionários do Google sobre o aumento por e-mail, segundo o Wall Street Journal.

O Silicon Alley Insider, citando um leitor, afirmou que o Google está dando a todos os seus funcionários bônus de fim de ano de US$ 1.000, além de aumentos no salário de pelo menos 10%.

“Apesar de nós normalmente não comentarmos assuntos internos, acreditamos que planos de pagamento competitivos são importantes para o futuro da companhia”, afirmou um porta-voz do Google por e-mail.

O setor que engloba empresas de Internet está travando uma “guerra por talentos”, afirmou o vice-presidente financeiro do Google, Patrick Pichette, em teleconferência com analistas no mês passado.

/ REUTERS