SÃO PAULO – Entre julho e dezembro do ano passado, vários governos do mundo solicitaram ao Google informações sobre seus usuários 21.389 vezes – um aumento de 70% em comparação a 2009. Os números foram divulgados nesta quarta-feira, 23, no relatório de transparência da empresa.

Desta vez, o Brasil foi o sexto no ranking, com 1.211 solicitações – sendo 66% delas atendidas de forma parcial ou integral. Foi uma pequena diminuição em relação ao semestre anterior, em que o Brasil enviou ao Google 1.566 solicitações e foi o terceiro país que mais pediu dados de usuários à empresa. No segundo semestre de 2009, o Brasil havia ficado com o primeiro lugar, com 3.663 pedidos.

Os Estados Unidos, com 8.438 pedidos, estão no topo do ranking desde o primeiro semestre de 2010. Lá esse tipo de ação é mais frequente devido a recursos legais de notificação extra-judicial, que permitem que agências solicitem dados de usuários sem envolver a Justiça.

Segundo o relatório do Google, 68 % das solicitações dos Estados no último semestre foram feitas por meio deste recurso, sendo apenas 22% delas decorrentes de pedido judicial, com base em “causa provável”.

Mais transparência. “Esperamos que mais empresas e governos se juntem a nós neste esforço de divulgação de dados similares”, diz o relatório. O Google já fez apelos como este anteriormente, mas, até agora, apenas o Twitter teve uma iniciativa parecida, divulgando o seu primeiro relatório de transparência em julho do ano passado.

O Facebook, no entanto, ainda não publicou divulgou nenhum relatório similar. Sobre a questão, a empresa afirmou:

“Nós não temos nenhum plano imediato de divulgar um relatório; no entanto, temos trabalhado diligentemente em ferramentas significativas de transparência, como ‘Diretrizes para a aplicação da lei’ no ‘Centro de Ajuda’ e nosso trabalho [...] para garantir a privacidade de nossos usuários. Enquanto continuamos a avaliar nossos planos nesta área, dedicamos nossos esforços para cada pedido de auditoria que recebemos a fim de garantir o estrito cumprimento da lei.” (mais informações aqui)

O Google divulga os pedidos de remoção de conteúdo separadamente. Em 2012, foram mais de 50 milhões de solicitações.

