O Google passará a bloquear o acesso de serviços como o Facebook aos dados de seus usuários, acirrando a disputa entre as duas gigantes de internet.

O Google não permitirá mais que outros serviços importem automaticamente os contatos de e-mail de seus usuários para uso próprio, a não ser que a troca de informações seja de ambos os lados. A empresa acusou o Facebook diretamente de se aproveitar dos dados de contatos do Google sem permitir a importação automática e uso dos dados de usuários da rede social.

O Facebook, que conta com mais de 500 milhões de usuários, depende de serviços de e-mail como o Gmail do Google para ajudar novos usuários a encontrar amigos na rede social.

Em comunicado, o Google afirmou que sites como o Facebook “deixam os usuários sem saída”. O Facebook não comentou o caso imediatamente.

Embora o Google alegue buscar proteger o controle de seus usuários sobre seus dados pessoais na internet, analistas afirmam que a medida faz parte da disputa entre o Google, maior site de buscas do mundo, e o Facebook, maior rede social.

“A base da dinâmica de poder na Web hoje é esse conflito que surge entre Facebook e Google”, disse o analista Ray Valdes, do Gartner. “O Google precisa evoluir para ganhar força nas redes sociais e ele ainda não conseguiu fazer isso.”

“Se as pessoas passarem a fazer buscas pelo Facebook, se tiverem e-mail no Facebook, se enviam mensagens instantâneas pelo Facebook, tudo isso irá afetar os serviços do Google”, acrescentou.

RECIPROCIDADE

O Google acusou o Facebook de não ser recíproco, impedindo o acesso do Google a certos tipos de informações.

“Decidimos mudar um pouco para refletir o fato de que nossos usuários muitas vezes não sabem que, quando você importa seus contatos para sites como o Facebook, efetivamente, eles ficam presos”, disse o Google em comunicado enviado por e-mail.

“Não permitiremos mais que sites automatizem a importação de Google Contacts, a não ser que permitam exportação semelhante para outros sites”, afirmou o Google.

A companhia há tempos cobiça a riqueza de informação que os 500 milhões de usuários do Facebook geram e agregam. O acesso a esses dados pode ser especialmente valioso para o Google, uma vez que seu modelo de negócios se baseia em permitir que usuários encontrem qualquer informação em qualquer lugar na internet.

