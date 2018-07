A busca do Google e todos seus serviços móveis foram bloqueados na China nesta quinta, 29, de acordo com uma mensagem no site da empresa.

Não ficou claro se o acesso foi bloqueado pelo governo chinês ou se foi uma interrupção temporária do serviço. Um porta voz do Google disse que não tinha nenhuma informação imediata sobre a volta dos serviços.

Alguns usuários chineses reportaram, no Twitter, problemas para acessar o Google. A briga pela censura na internet entre o Google e a China explodiu em janeiro, quando o maior serviço de busca do mundo surpreendeu o mercado e os usuários alertando que poderia sair da China. Na época, o Google disse que não iria mostrar os resultados censurados que a China exigia.

A tensão pareceu esfriar no começo desse mês quando a China deu ao Google uma permissão de um ano para continuar operando sua versão chinesa. Até quinta, os serviços do Google pareciam estar acessíveis no país.

O acesso a vários serviços do Google está instável há tempos na China. Nos últimso meses, o Google informou várias vezes que houve bloqueio parcial ao seus serviços móveis, de busca e de notícias.

Desde que o Google começou a fornecer dados de disponibilidade de seus serviços, 4 meses atrás, foi a primeira vez em que a empresa reportou que todos os serviços estavam completamente bloqueados.

/PAUL THOMASCH, ALEXEI ORESKOVIC E TIM DOBBY (DA REUTERS)