Relatos de usuários falam que o Google está com alguns serviços fora do ar, empresa nega problema

SÃO PAULO – O Google disse que não detectou nenhum problema no acesso às suas páginas e serviços nesta segunda-feira, 26, apesar das diversas reclamações e alertas de usuários em redes sociais.

—-

Em comunicado a empresa afirmou: “Soubemos que alguns usuários tiveram problemas para acessar algumas de nossas ferramentas, mas não encontramos problemas em qualquer serviço até agora. Continuamos monitorando nossos sistemas, e avisaremos sobre qualquer novidade.”

Na tarde desta segunda, diversos usuários relataram que ficaram sem acesso ao buscador do Google e ao Gmail. Os termos relacionados à queda dos serviços ficaram entre os principais assuntos do Twitter nesta tarde, entre eles “O Google”, #voltagoogle, Bing, #SemOGoogleEu, DNS, GVT e TIM — os últimos, se referindo às empresas de telecomunicações.

Carlos Felix Ximenes, diretor de comunicação do Google Brasil, afirmou que o problema aparentemente foi na América Latina,mas não foi generalizado. A empresa está investigando internacionalmente na Califórnia e na Suíça O funcionamento do apps do Google pode ser acompanhado pelo Google apps. No momento todos os serviços estão em funcionamento.