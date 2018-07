Google Docs com backup na nuvem

O Google anunciou hoje que oferecerá uma espécie de backup na nuvem, integrado com o Google Docs. A nova ferramenta, ainda não liberada para todos, permite que você acesse qualquer tipo de arquivo, em qualquer lugar. Cada documento hospedado nos servidores do Google será limitado a 250MB, e o espaço total será de 1GB (com uma taxa de US$ 0,25 por GB adicional). Textos e planilhas não contarão para esse limite.

12/01/2010 | 16h46

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo