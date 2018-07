Primeiro, a Microsoft enfrentou o Google Docs com o lançamento de um Office gratuito e baseado na nuvem. O Google reagiu, permitindo visualizar e editar documentos .doc anexados no Gmail.

Agora, a Microsoft deu sua nova cartada — não se trata de nenhum lançamento. A empresa apenas criticou a falta de suporte do Google a seu produto.

Em um post em seu blog na segunda-feira, 28, Barbara Gordon, chefe do serviço de suporte a consumidores da Microsoft, disse que os serviços de suporte do Google não são nem páreos para os da empresa de Bill Gates.

“O lançamento do Office 2010 no começo desse mês me lembrou do quanto somos diferentes. Quando foi a última vez em que você ligou para o Google para que eles te ajudassem a recuperar um documento perdido? Você conseguiu sequer encontrar um número de telefone para ligar? Meu palpite é que não. O Google simplesmente não provê serviços deste nível”, provocou.

O Google oferece suporte por e-mail, por telefone, fóruns e guias de instalação para os usuários pagantes do pacote Google Apps. A Microsoft tem suporte online, por telefone, e-mail e fóruns. O Google se recusou a responder às observações feitas por Barbara, mas informou à Computer World que os revendedores dos Google Apps também estão habilitados a dar suporte aos usuários.