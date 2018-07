Os documentos do Google facilitam bastante o trabalho em grupo. Arquivos de texto, planilhas, apresentações de slides, imagens e formulários podem ser desenvolvidos colaborativamente e editados ao mesmo tempo por vários usuários. Desde a atualização de abril, que remodelou o serviço, é possível acompanhar o que cada envolvido está escrevendo em tempo real e analisar o histórico das versões criadas.

Esse visão de conjunto do que mudou e por quem foi mudado promete melhorar. A partir de agora, o histórico vem em uma barra lateral à direita do documento, exatamente como no Word, e as alterações podem ser vistas e comparadas com muito mais facilidade.

Antes, ao clicar em Arquivo > Ver histórico de revisões, o usuário era levado para uma página onde as versões vinham listadas em ordem cronológica e era necessário selecionar versões e voltar para a página de edição para poder compará-las. O mesmo comando, agora, abre a janela à direita.

Uma cor é atribuída a cada pessoa que pode editar o documento, e o que foi criado por cada uma é grifado. O que foi apagado é riscado. Também é possível ver a que horas cada alteração foi feita. Selecionando a opção “Ver mudanças”, versões do arquivo são exibidas para que seja possível entender como ele foi modificado com o passar do tempo. Não gostou do resultado? Versões antigas podem ser recuperadas.

Fotos: divulgação