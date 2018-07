Escritório do Google em São Paulo. FOTO: Felipe Rau/Estadão Escritório do Google em São Paulo. FOTO: Felipe Rau/Estadão

SÃO PAULO – Trabalhar no Google é o emprego dos sonhos de muita gente, especialmente pela descrição frequente de que a empresa oferece benefícios como refeições grátis na empresa, lavanderia, aulas de dança e até mesmo ingressos para jogos e festas.

Uma nova pesquisa, publicada nos EUA pela consultoria Glassdoor, confirma o que todo mundo parecia já saber: o Google é a melhor empresa em salário e benefícios do País, ficando à frente de rivais de tecnologia como Facebook e Microsoft, e também de grandes multinacionais, como a Procter & Gamble.

Em média, um engenheiro do Google ganha um salário anual de US$ 128 mil (cerca de R$ 300 mil), enquanto os empregados do Facebook recebem em média US$ 120 mil por ano; a Microsoft e a Amazon também aparecem citadas entre as principais empresas de tecnologia, com US$ 111 mil e US$ 105 mil por ano, respectivamente.

Entretanto, a pesquisa não levou apenas em consideração o salário, mas também os benefícios presentes no emprego – de maneira que a Amazon, apesar de pagar bem, não aparece citada no top 25 do levantamento da Glassdoor. Além do Google, a varejista Costco fica em segundo lugar. O Facebook aparece com a medalha de bronze, enquanto Adobe e Epic Systems Corporation fecham o top 5.

Veja a lista completa no site da Glassdoor.