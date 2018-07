Óculos digitais irão colocar realidade aumentada no dia a dia de todos

O Google confirmou que está mesmo testando óculos eletrônicos de realidade aumentada que transmitem dados em tempo real para o usuário. Um vídeo do chamado “Project Glasses” (projeto óculos) foi divulgado pela empresa na quarta-feira.

No vídeo, uma pessoa aparece usando os óculos para realizar 14 atividades, por exemplo, conversar com amigos, marcar encontros, checar a temperatura, procurar um endereço, fazer check-in e fazer uma chamada de vídeo. Os ícones e avisos flutuam diante dos olhos. A voz comanda as ações no dispositivo.

É como um computador acoplado à cabeça. Deixando as mãos livres. O produto representaria um novo estágio de conectividade no cotidiano.

As consequências deste novo aparelho já foram imaginadas, como a possibilidade de a polícia confiscar os óculos para analisar o que um usuário filmou, caso tenha passado perto do local de um crime. Ou ainda uma realidade em que anúncios são projetados diretamente no campo de visão das pessoas enquanto caminham pela rua.

Não há previsão oficial de lançamento. O jornal New York Times citou fontes anônimas do Google que disseram que o produto deve estar disponível ao público até o fim deste ano. O preço seria similar ao de um smartphone nos EUA, “entre US$ 250 e US$ 600”, segundo o jornal. Especialistas ouvidos pela BBC disseram que a tecnologia vista no vídeo deve demorar mais tempo para chegar ao público.

—-

Leia mais:

• Notas

• Link no papel – 9/4/2012