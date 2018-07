A partir da esquerda: o consultor Ashkan Soltani, Justin Brookman (CDT), Guy Tribble, da Apple, e Alan Davidson, do Google. FOTO: Jonathan Ernst/REUTERS

Nesta terça-feira, 10, representantes do Google e da Apple leram seus depoimentos oficiais e responderam a questões de membros do Senado norte-americano sobre a coleta e utilização de dados de localização provenientes de aparelhos celulares com seus sistemas operacionais, Android e iOS. A audiência, intitulada “Protecting Mobile Privacy: Your Smartphones, Tablets, Cell Phones and Your Privacy” (Protegendo a privacidade móvel: seus smartphones, tablets, celulares e sua privacidade), teve início às 11h (horário de Brasília) e durou quase três horas.

As duas empresas defenderam sua política de privacidade e se esforçaram para deixar claro que, ambas, não “rastreiam” seus aparelhos, e se esforçam para que dados de localização não sejam usadas por terceiros sem a autorização e conhecimento do usuário.

A Apple e o Google estão sendo investigados desde o dia o fim de abril deste ano, quando dois pesquisadores apresentaram um estudo que comprovava que a Apple (e dias depois o mesmo foi identificado em celulares Android) arquivava dados sobre a posição de redes Wi-Fi identificadas pelos aparelhos, o que gerou a suspeita de que usuários tinham suas informações rastreadas e arquivadas; além das dúvidas sobre os usos que as empresas faziam desses dados.

Na sessão desta manhã estavam presentes, entre outros, Jessica Rich, vice-presidente da FTC, a Comissão Federal de Comércio; Justin Brookman, membro do Centro pela Democracia e Tecnologia (CDT) e Ashkan Soltani, pesquisador e consultor.

Representando o Google estava diretor de políticas públicas Alan Davidson; pela Apple, o vice-presidente de software Guy Tribble. Presidindo a audiência, o comediante ex-Saturday Night Live, senador por Minnesota e presidente do subcomitê de Privacidade, Tecnologia e Legislação, Al Franken.

Google e Apple repetiram argumentos que já vinham sendo usados ao longo das últimas semanas, como o de que os dados coletados e enviados aos bancos de dados são anônimos; o de que oferecem a opção ao usuário de ativar e desativar os serviços de localização e, consequentemente, o “rastreamento” do aparelho; o de que tudo o que o que pode ser feito com os dados já está explicitado nas respectivas políticas de privacidade.

Do outro lado, tanto Justin Brookman quanto Al Franken, fizeram duras constatações sobre as leis existentes sobre o tema. Para Brookman, do Centro pela Democracia e Tecnologia (CDT), não há atualmente leis que protejam especificamente dados privados das fabricantes ou terceiras; além disso, as leis norte-americanas sobre privacidade estão “desatualizadas”. O presidente do subcomitê sobre privacidade concluiu que “nossas leis federais, de longe, fazem muito pouco para proteger essas informações”.

Guy Tribble, defendeu sua empresa, a Apple, afirmando que “não compartilham informações dos seus consumidores sem a explícita autorização”. “A Apple não envia à Apple nenhuma informações específica associada ao usuário”, disse. Ele ainda explicou que o “cache”, o arquivo que guardava todas as informações de localização dentro dos aparelhos, existe apenas para ajudar os celulares a “responder mais apurado e rapidamente a demandas de localização”, e justificou a “falha” de segurança do arquivo, dizendo que “embora não encriptado, o cache era protegido dos demais aplicativos do aparelho.

O senador Al Franken terminou sua fala “sugerindo” que os representantes levassem para suas empresa a ideia de exigirem de seus desenvolvedores políticas de privacidade claras sobre a utilização de dados privados. Alan Davidson, porta-voz do Google, disse que era de fato um assunto de extrema importância e levaria a questão ao Google.

Guy Tribble, da Apple, concordou, mas acrescentou que apenas exigir mais clareza nas políticas de privacidade não seriam o suficiente, posto que quase ninguém lê os termos antes de usar um aplicativo. O ideal, para ele, explicitar o uso de dados na interface do usuário, de forma clara, na tela. “A Apple já faz algo assim, colocando um ícone de uso de geolocalização na parte superior da tela”.

O senador Franken, por fim, disse ainda ter “sérias dúvidas” sobre os assuntos ali debatidos e se “os direitos dos consumidores estão sendo respeitados tanto “dentro da lei”, quanto pela “prática” das empresas. “Celulares estão ficando cada vez mais populares, o que torna isso um assunto de extrema importância”.

Clique aqui para ler o depoimento do Google na íntegra e aqui para assistir ao webcast completo da sessão.

