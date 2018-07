Segundo o site especializado BGR, Apple deixará de usar o Google Maps em seus dispositivos

Suposta imagem do novo aplicativo de mapas da Apple. FOTO: Reprodução/BGR

SÃO PAULO – O Google e a Apple devem lançar serviços de mapas 3D nos próximos dias, divulgou na sexta-feira, 1º, o blog especializado BGR, baseado em fontes das duas empresas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

O Google convidou jornalistas para um evento sobre mapas que será realizado nesta quarta-feira, 6, em San Francisco. Segundo o BGR, a companhia deverá apresentar a nova função 3D de seu Google Maps.

A conferência será conduzida por Brian McClendon, vice-presidente que cuida do Google Maps e do Google Earth. É provável que ele mostre os bastidores da “próxima dimensão” do serviço de mapas do Google.

Já a Apple, diz o BGR, está fazendo os últimos ajustes e testes na função 3D de seu aplicativo de mapas para o iOS 6. O serviço e a nova versão do sistema operacional móvel do iPhone, iPad e iPod Touch devem ser anunciados no dia 11, durante o evento para desenvolvedores WWDC, também realizado em San Francisco.

Segundo o blog, a Apple pretende deixar de usar o Google Maps em seus dispositivos. No dia 29 de maio, o BGR divulgou supostas imagens do que será o serviço de mapas próprio da empresa. A interface, atualizada, incluiria uma nova barra de navegação prata, em vez de azul. A publicação acredita que o iOS poderá ter o esquema de cores alterado na sexta versão.