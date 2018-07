Presidente do Google que disse que ‘muitas e muitas’ reuniões entre as duas empresas têm acontecido

SUN VALLEY – A relação entre Google e Apple melhorou ao longo do ano passado com as rivais e, por vezes, parceiras de tecnologia realizando “muitas e muitas” reuniões, disse o presidente do Google, Eric Schmidt.

O executivo não forneceu detalhes sobre a natureza das reuniões durante comentários a repórteres na coletiva de imprensa da Allen and Co, realizada na quinta-feira em Sun Valley, Idaho. Ele pontuou que o diretor de negócios do Google, Nikesh Arora, que se juntou a ele na coletiva, estava liderando muitas das discussões.

Schmidt já participou do conselho de administração da Apple, mas a relação entre as duas empresas se desgastou com o aumento da concorrência. A Apple criou o mercado de smartphones com seu icônico iPhone, mas o software móvel do Google, o Android, está hoje presente em três de cada quatro smartphones vendidos no mundo.

A Apple tem procurado diminuir sua dependência de serviços online do Google, tendo feito sua investida mais famosa em 2012, quando dispensou o Google Maps em favor do seu próprio software de mapas. Mas o serviço de mapas da empresa rodava com erros.

