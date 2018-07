BANGALORE – O Google fechou um acordo de licenciamento cruzado de patentes com a Cisco, o segundo acordo do tipo feito pela gigante da internet em dois meses.

O acordo prevê que as empresas façam uso de patentes da outra sem risco de processos entre elas por uso indevido.

O acordo “de longo prazo” é uma maneira eficaz de ajudar a evitar processos desnecessários sobre patentes, disseram as companhias em um comunicado.

“Estamos contentes em entrar neste acordo de licenciamento cruzado, e damos as boas-vindas a negociações com qualquer companhia que esteja interessada em um acordo similar”, disse Allen Lo, vice-conselheiro geral de patentes do Google.

Os detalhes do acordo não foram revelados. O Google fechou um acordo global de patentes com a Samsung no mês passado.

A maioria das grandes empresas de tecnologia, incluindo a Apple, estão envolvidas em vários processos, com a maior parte deles envolvendo patentes de smartphones.

/REUTERS