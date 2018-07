Plataformas da Apple e do Google são líderes entre programadores e ganham interesse renovado com o lançamento de novos serviços

TORONTO – Desenvolvedores de softwares para aparelhos móveis querem, mais do que nunca, investir suas energias na produção de aplicativos para as plataformas iOS, da Apple, e Android, do Google, em detrimento de seus rivais menos populares, mostrou um estudo.

A Apple e o Google, já favoritos entre desenvolvedores, devem ganhar ainda mais impulso graças a novos serviços que estão transformando o setor, segundo uma pesquisa do IDC e da Appcelerator, companhia que trabalha com desenvolvedores, divulgada nessa quarta-feira, 3.

Milhões de pessoas já estão aderindo ao Google+, nova rede social do Google que pode representar um desafio para o Facebook. O número de desenvolvedores que pretende integrar o Google+ a seus aplicativos equivale ao dos interessados em fazer o mesmo com o Twitter.

A Apple está ganhando impulso com seu serviço iCloud, que permitirá que usuários armazenem músicas, vídeos e outros arquivos em servidores remotos e os sincronizem com iPads, iPhones e outros aparelhos da marca. Mesmo antes de seu lançamento, o iCloud atraiu tanto interesse entre desenvolvedores quanto o já existente no serviço baseado na nuvem da Amazon.com.

“Se você não é a Apple ou o Google, sua tarefa acaba de ficar mais difícil”, disse Scott Schwarzhoff, diretor de marketing da Appcelerator.

O número de entrevistados que afirmou estar muito interessado em cada plataforma mudou pouco em relação ao último trimestre, com o iPhone atraindo o interesse de 91% e o iPad, 88% dos desenvolvedores. O interesse pelo Android para smartphones avançou ligeiramente para 87% e o Android para tablets se recuperou de uma queda, ficando com 74%.

O apelo de plataformas específicas fica muito atrás desse patamar, com 30% dos entrevistados interessados pelo Windows Phone, 28% por aparelhos BlackBerry, 20% pelo tablet PlayBook, da RIM, 18% pelo TouchPad, da HP, baseado no webOS, e 12% pelos telefones da marca.

A quinta opção mais popular entre desenvolvedores (após iPhone, iPad, smartphones e tablets com Android) é o desenvolvimento de um aplicativo baseado na internet, usando padrões da indústria, que possa funcionar em todas as plataformas, mesmo com a perda de algumas funções nativas.

/ Alastair Sharp (REUTERS)